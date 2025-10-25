Real Madrid: Xabi Alonso fue contundente tras las palabras de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso es un técnico con una categoría alta para los estándares del fútbol actual. No entra en polémica y eso lo agradece en parte el Real Madrid para evitar centrar el foco en lo extradeportivo; sin embargo, el donostiarra fue contundente con las palabras de Lamine Yamal.

El futbolista del FC Barcelona en un tono distendido en la Kings League resaltó que el "Real Madrid roba y se queja". Era una conversación entre presidentes del campeonato con un tono humorístico. Las palabras no cayeron bien y Alonso fue preguntado en rueda de prensa.

Xabi respondió con señorío: "No voy a entrar, no... hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo entrar a valorarlas todas; para nosotros lo importante es el verde, lo que pasa en el campo". Sorprendió, pero el silencio también es respuesta antes de un Clásico.

Xabi Alonso y la responsabilidad de su primer Clásico

Xabi Alonso encara su primer Clásico como técnico del Real Madrid con serenidad y enfoque: "Llego bien, consciente del partido que tenemos". El español reconociendo la magnitud del duelo sin alterar la dinámica interna. Para él, lo esencial sigue siendo el trabajo diario.

Aunque admite similitudes con otros partidos, Alonso reconoce: "El momento es diferente tanto para ellos como para nosotros". El técnico apuesta por potenciar las fortalezas del equipo; su discurso refleja convicción táctica y una lectura sobria del desafío emocional.

Alineación del Real Madrid para el Clásico

Hay dos variantes tácticas para el Real Madrid de cara al Clásico. Primero usar el 4-3-3 o el 4-2-3-1 para colocar todos sus jugadores importantes de cara a ganar el primer gran partido del club en 2025-26.