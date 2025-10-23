El Real Madrid recupera a esta importante figura para el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico español del próximo domingo 26 de octubre, que enfrentará al Real Madrid y al Barcelona por el liderato de LaLiga, podría contar con una inyección de moral y solidez para el conjunto blanco.

Según múltiples reportes que circulan en torno al club dirigido por Xabi Alonso, el joven zaguero Dean Huijsen estaría finalmente recuperado de su dolencia muscular, convirtiéndose en una pieza clave tras una racha de importantes bajas en la defensa merengue.

Un retorno crucial

La temporada 2025/2026 ha sido particularmente desafiante para la retaguardia del Real Madrid. Lesiones de larga duración y contratiempos físicos han mermado el poderío defensivo del equipo, que ha visto caer a nombres estelares como Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba y Dani Carvajal.

El retorno de Dean Huijsen, un central de imponente altura y gran proyección, se antoja fundamental. El jugador, que llegó al club blanco tras su paso por el AFC Bournemouth, es visto como un baluarte en el futuro y una solución inmediata ante la crisis de lesiones.

¿Será titular?

El central español se ha estado recuperando de una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La preocupación principal ahora para Xabi Alonso será evaluar su estado físico y ritmo de competición tras el parón forzoso.

La decisión de si puede ser incluido en el once titular en un partido de tanta trascendencia como el Clásico, que se disputará en el Santiago Bernabéu, será una de las incógnitas previas más importantes.

Ponerlo de inicio sería una muestra de extrema confianza en sus capacidades y una necesidad operativa; reservarlo, una precaución ante una posible recaída que sería catastrófica. Lo cierto es que, si está en condiciones, su presencia en la convocatoria y en el banquillo ya supone un alivio táctico de enorme magnitud para el equipo.

Choque por el liderato

Cabe destacar, que este compromiso es un duelo directo por la punta de la tabla. El Real Madrid llega como líder, pero con una corta distancia sobre el FC Barcelona (dos puntos).

Un triunfo en el Bernabéu permitiría a los dirigidos por Alonso distanciarse en la clasificación, mientras que una victoria culé asaltaría el liderato. En este contexto de máxima tensión, la solidez defensiva es crucial.

Por ello, la figura de Dean Huijsen emerge como la gran noticia positiva para el madridismo en la víspera del choque más esperado.