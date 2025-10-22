¿Se equivoca la UEFA? Este debió ser el MVP del Real Madrid vs Juventus

Suscríbete a nuestros canales

La ajustada victoria del Real Madrid ante la Juventus en la tercera jornada de la UEFA Champions League dejó un sabor agridulce. Si bien el gol de Jude Bellingham aseguró los tres puntos, la identidad del Jugador Más Valioso (MVP) del partido, elegido por la UEFA, ha desatado diversas dudas.

El organismo europeo concedió el reconocimiento a la promesa turca, Arda Güler, una decisión que, a pesar de la buena actuación del atacante, opacó la labor titánica del verdadero héroe del encuentro: Thibaut Courtois.

La sorpresa de Güler

Arda Güler, quien disputó 74 minutos y mostró destellos de su calidad técnica, fue catalogado por la UEFA como el futbolista más destacado del choque. Su elección generó sorpresa generalizada.

No se trata de desmerecer el rendimiento del joven turco, que fue positivo y evidenció el potencial que atesora, pero la épica del partido residió en la portería madridista.

La sensación en el ambiente es que el MVP debió recaer indiscutiblemente en Thibaut Courtois, cuya actuación fue, sencillamente, sublime y determinante.

La muralla belga

El guardameta belga se erigió en el muro infranqueable del Real Madrid. A lo largo de un partido en el que la Juventus desplegó una defensa férrea y buscó el peligro con contundentes transiciones, Courtois respondió con creces.

El belga realizó cuatro paradas de mérito, todas ellas cruciales. En un juego de pocos errores defensivos por parte de la "Juve", las ocasiones del equipo italiano fueron auténticos mazazos que requerían una respuesta de élite.

Thibaut Courtois apareció con reflejos felinos y una colocación impecable para frustrar las llegadas más claras del rival. La realidad es que, de no haber sido por el desempeño mayúsculo del portero, el Real Madrid no habría podido mantener su arco en cero ni, por consiguiente, llevarse los tres puntos de la Champions League.