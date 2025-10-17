Arda Güler supera a Lamine Yamal en este sorpresivo apartado

Suscríbete a nuestros canales

Arda Güler se ha convertido en la gran sensación de este inicio de temporada, y la apuesta del Real Madrid y de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, está dando frutos espectaculares.

El futbolista, de apenas 20 años, está superando las expectativas y se ha erigido como el jugador menor de 21 años más determinante del fútbol europeo en términos de producción ofensiva.

Según las estadísticas de este arranque de campaña, Arda Güler lidera con contundencia la clasificación de jóvenes promesas con cuatro goles y siete asistencias en el inicio del curso 2025/2026, sumando un total de 11 contribuciones directas a gol.

El renacimiento bajo Xabi Alonso

La clave de la explosión de Güler reside en la confianza depositada por Xabi Alonso y, lo más importante, en una redefinición táctica de su rol. El técnico español ha alejado al turco de la banda derecha, donde era utilizado ocasionalmente, para situarlo en el corazón del juego como un mediocentro ofensivo.

Esta libertad creativa, combinada con el trabajo físico que le ha permitido ganar masa muscular, ha transformado al habilidoso turco en el engranaje central de la creación ofensiva del Real Madrid.

Güler está imparable

El impacto de Arda Güler resalta aún más al compararlo con otros grandes talentos sub-21 del continente. Su producción goleadora y asistidora lo coloca por delante de figuras con gran cartel internacional:

Jugador Club Goles Asistencias G+A Arda Güler Real Madrid 4 7 11 Can Uzun Eintracht Frankfurt 6 4 10 Kenan Yildiz Juventus 5 4 9 Lamine Yamal FC Barcelona 2 6 8 Nico Paz Como 3 3 6

La simbiosis entre Güler y Xabi Alonso parece ser el inicio de una era dorada, donde la habilidad y la visión del joven turco se conjugan con la disciplina táctica del técnico para que el Real Madrid vuelva a ser un referente de talento y éxito en Europa.