Arda Guler marcó un golazo en el derbi con una gran asistencia de Vinicius

Suscríbete a nuestros canales

El Derbi Madrileño que protagonizan el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha sido, de momento, uno para el recuerdo de cada uno de los aficionados, pero principalmente para los del Real Madrid. Luego de que el Atlético se pusiera en ventaja con un gol de Robin Le Normand, el cuadro merengue ha sabido darle la vuelta, y ha sellado el 1-2 con un golazo de Arda Güler.

El fubolista turco, que ha sido la gran figura de la cancha, selló el 1-2 para el Real Madrid de gran manera. La jugada inició con un desborde de Vinicius Jr. por la banda izquierda, en donde venció de buena manera a Robin Le Normand y a Marcos Llorente. Al tener mayor claridad, el brasileño lanzó un centro venenoso, que fue rematado a "bote pronto" por Arda Güler, para vencer la resistencia del guardameta Jan Oblak.

De esta manera, Arda Güler llega a tres goles en el presente campeonato liguero, y se afianza como el mejor jugador del partido, ya que el primer gol madridista, que fue anotado por Kylian Mbappé, contó con la asistencia del joven mediocampista del Real Madrid, que cada vez se hace más indispensable para Xabi Alonso: