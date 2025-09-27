Regreso grande para Bellingham: El inglés le gana el pulso a Franco Mastantuono

Suscríbete a nuestros canales

Atlético de Madrid vs Real Madrid es una nueva edición del derbi madrileño. El líder invicto de LaLiga visita a un rival que busca redención y fuego competitivo. En el Metropolitano, el duelo respira tensión histórica, intensidad táctica colchonera para frenar el ritmo ofensivo blanco.

Los últimos tres enfrentamientos ligueros terminaron en empate, reflejo de una rivalidad que se define en detalles. Con Xabi Alonso al mando blanco y Julián Álvarez encendido en el frente rojiblanco, el partido promete ser una batalla simbólica por hegemonía y orgullo capitalino.

Sorloth junto a Álvarez en la alineación del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid presenta un once con músculo, orden y doble amenaza ofensiva. Alexander Sorloth y Julián Álvarez compartirán el frente de ataque, combinando potencia aérea y movilidad vertical. Simeone apuesta por presión alta, buscando incomodar la salida blanca desde el primer minuto.

El mediocampo respira equilibrio con Koke como eje táctico y Giuliano como lanzador de ruptura. La línea defensiva, con Hancko y Lenglet, buscará contener la potencia ofensiva del Madrid. El once colchonero está diseñado para resistir, golpear y convertir el derbi en una batalla.

Alineación colchonera

Portería: Oblak

Defensa: Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko

Mediocampo: Giuliano, Barrios, Koke, Nico González

Ataque: Sorloth y Julián Alvarez.

Jude Bellingham titular en el Real Madrid

Xabi Alonso apuesta por Jude Bellingham como eje creativo en el medio, sacrificando vértigo por control. Arda Güler será el lanzador de última línea, mientras Vinicius Jr y Mbappé encarnan las balas ofensivas. La alineación respira equilibrio: pausa en el centro, explosión por fuera, precisión en el pase final.

La elección de Jude sobre Franco Mastantuono revela intención táctica: menos desequilibrio, más lectura. El Real Madrid buscará romper al Atlético con transiciones limpias y velocidad. Si la parte alta del campo se activa, puede convertir cada posesión en amenaza.

Alineación Blanca