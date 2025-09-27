¿Cuál sería la alineación del Real Madrid para el derbi contra Atlético?

Suscríbete a nuestros canales

El derbi madrileño en el Riyadh Air Metropolitano se presenta como la primera gran prueba de fuego para el Real Madrid de Xabi Alonso esta temporada.

Consciente de la importancia del choque contra el Atlético de Madrid, el cuerpo técnico no quiere reservarse nada, aunque un gran dilema de última hora está sobre la mesa, centrado en la figura de Jude Bellingham y el increíble momento de forma de Franco Mastantuono.

Según diversos medios y periodistas españoles, la duda más significativa del once inicial se cierne sobre la inclusión del inglés, quien se acaba de recuperar de una operación en el hombro.

Y aunque el ex Borussia Dortmund ya ha sumado minutos saliendo desde el banquillo en los últimos dos encuentros, la exigencia física y emocional de un derbi tan intenso hacen dudar a Xabi Alonso.

Bellingham, a la espera; Mastantuono, consolidado

Todo apunta a que el entrenador tolosarra optará por la prudencia con la estrella inglesa. La mayoría de los reportes señalan que Jude Bellingham esperaría en el banquillo para ser utilizado como un revulsivo de lujo en la segunda parte, cuando el partido se abra y se necesite su calidad para romper líneas ante un rival previsiblemente agotado.

Esta decisión se sustenta en el extraordinario rendimiento que han mostrado tanto Franco Mastantuono como Arda Güler. El joven argentino, que ya ha marcado su primer gol y se ha ganado la confianza de Alonso, parece ser una pieza inamovible en el ataque, formando parte del tridente ofensivo.

El posible once merengue

Aunque Xabi Alonso apura las últimas horas para definir la titular, la formación más probable que saltará al césped del Metropolitano sería un 4-3-3, manteniendo la base de los últimos encuentros:

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Mediocampistas: Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler.

Delanteros: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.