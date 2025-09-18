Jude Bellingham tiene una meta clara para su regreso al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La recuperación de Jude Bellingham ha roto todos los pronósticos médicos en el Real Madrid. Apenas 61 días después de ser intervenido del hombro, el inglés volvió a entrar en una convocatoria, mucho antes de los tres meses que inicialmente se estimaban para su regreso en la plantilla.

Su vuelta se produjo ante el Marsella en el partido de debut para el conjunto merengue en la nueva edición de la UEFA Champions League, un primer paso hacia su gran objetivo, que es estar en plenitud física para el derbi madrileño del 27 de septiembre en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

El futbolista de 22 años se ha sometido a un proceso liderado muy de cerca por el cuerpo técnico y médico del Real Madrid. Luego de su operación el pasado 17 de julio, la evolución ha sido tan positiva que el jugador ya entrena con contacto, algo impensable semanas atrás.

Jude Bellingham – Real Madrid

Se esperaba su retorno para finales de octubre, pero el futbolista ha estado trabajando arduamente para estar de vuelta lo antes posible. La presencia de Jude Bellingham en la convocatoria ante el Marsella fue más simbólica que efectiva.

Su ambición está centrada en el derbi, aunque antes tendrá partidos clave para coger ritmo y retomar su nivel. El club ha preferido llevar su recuperación con prudencia y calma, gracias a que tiene la profundidad y la calidad necesarias en su plantilla actual.

Finalmente, Jude Bellingham sigue acercándose a su recuperación total y estas son grandes noticias para la planificación de Xabi Alonso, que deberá reacomodar el equipo de tal manera que le dé los mejores resultados posibles en esta temporada para el Real Madrid.