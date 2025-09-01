Alexis Sánchez vuelve al fútbol español con este equipo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Con 36 años, Alexis Sánchez quiere seguir compitiendo en el máximo nivel y de cara a la temporada 2025.2026, jugará nuevamente en La Liga Española. El atacante chileno tras varios años en Italia, marca su regreso a un campeonato que conoció hace años atrás cuando formó parte del FC Barcelona.

"El Niño Maravilla", como es apodado, deja claro que todavía tiene gasolina en el tanque y es por eso que no sorprende verlo fichar por este equipo español importante.

Alexis Sánchez ficha con equipo importante de España

Según Fabrizio Romano, Sánchez tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Sevilla. El delantero chileno rescindió su contrato con el Udinese y firmará por una temporada con el conjunto dirigido por Matías “Pelado” Almeyda. La operación avanza a paso firme y el jugador ya se encuentra en la ciudad andaluz para someterse a los exámenes médicos previos a la firma oficial.

Los documentos están en preparación tras recibir el Sevilla la autorización definitiva para proceder, lo que deja el anuncio prácticamente cerrado. Con esta incorporación, el club andaluz suma experiencia y jerarquía en ataque, mientras que Alexis afronta un nuevo desafío en su exitosa carrera europea, ahora vistiendo la camiseta nervionense.

Alexis Sánchez viene de una temporada con Udinese donde jugó 14 encuentros y no anotó goles.