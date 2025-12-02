Esto dice Seth Curry tras su llegada a Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors han dado un paso decisivo para reforzar su ofensiva y corregir una de las métricas más preocupantes de la temporada: el bajo rendimiento colectivo en el tiro de tres puntos. La gerencia del equipo ha anunciado oficialmente la incorporación del veterano base-escolta Seth Curry, conocido en toda la liga como uno de los tiradores más eficientes y fiables desde la larga distancia.

Una llegada muy esperada

La llegada de Curry, quien regresa a la Bahía donde inició su carrera profesional en 2013 con un contrato no garantizado y luego una breve reincorporación en la pretemporada de este año, se produce en un momento crucial.

El porcentaje de acierto de los Dubs desde el perímetro ha estado por debajo de las expectativas históricas de la franquicia, generando preocupación entre el cuerpo técnico y los aficionados. Se espera que la presencia de Seth, el hermano menor de la superestrella Stephen Curry, sea la solución inmediata a este problema, proporcionando espacios y una amenaza constante en la segunda unidad y en las rotaciones.

Un Tirador de Élite para una Urgente Mejora

Seth Curry, de 35 años, aterriza en Golden State con credenciales de élite que lo sitúan entre los mejores tiradores en la historia de la NBA. A lo largo de su carrera, ha mantenido un impresionante 43.3% de acierto en triples (el séptimo mejor dato en la historia de la liga, según algunas fuentes), superando consistentemente la marca del 40% que define a los especialistas.

De hecho, en su última temporada, lideró la competición con un formidable 45.6% desde la línea de tres puntos, demostrando que su capacidad para castigar al rival sigue más vigente que nunca.

Su habilidad para el catch-and-shoot y su solvencia en situaciones de pick-and-roll añadirán una nueva dimensión al ataque de los Warriors, que a menudo se vuelve predecible cuando su principal estrella, Stephen Curry, es doble-marcado. Con Seth en la cancha, las defensas ya no podrán concentrarse únicamente en el mayor de los Curry, obligándolas a dispersar su atención y a abrir espacios para los cortes y las penetraciones.