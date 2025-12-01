Giannis Antetokounmpo ingresa al club de la élite anotadora en la NBA junto con Kobe y Lebron

Suscríbete a nuestros canales

En el juego de ayer, Giannis Antetokounmpo alcanzó una marca histórica al superar la barrera de los 21.000 puntos en su carrera, consolidando su legado como una fuerza anotadora imparable.

El alero de los Bucks logró el hito con exactamente 30 años y 358 días de edad, un registro que lo coloca junto a las leyendas más grandes del baloncesto mundial. Al lograr esta cifra antes de cumplir los 31 años, Giannis se convierte en el sexto jugador más joven en la historia de la liga en alcanzar los 21.000 puntos.

Un club exclusivo de anotadores históricos

Antetokounmpo se une a un grupo que no solo define la excelencia, sino también la longevidad y el dominio ofensivo. Solo cinco jugadores en la historia de la NBA lograron alcanzar esta marca a una edad más temprana:

LeBron James: (28 años, 97 días)

Wilt Chamberlain: (29 años, 184 días)

Kobe Bryant: (29 años, 194 días)

Kevin Durant: (30 años, 23 días)

Michael Jordan: (30 años, 34 días)

La presencia de Antetokounmpo en esta lista, inmediatamente detrás de figuras como Kevin Durant y Michael Jordan, resalta la constancia y la evolución de su juego desde su llegada a la liga. Su capacidad para dominar la pintura, combinada con una mejora constante en su tiro, le ha permitido mantener un ritmo de anotación digno de Salón de la Fama.

Este récord no solo es un testimonio del talento individual de Giannis, sino también un indicador del impacto generacional que está teniendo en el deporte. Aún en el pico de su carrera, se espera que el alero griego siga escalando posiciones en la lista de máximos anotadores históricos de la NBA.