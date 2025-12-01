LVBP

LVBP: Estos son los líderes ofensivos en lo que va de la temporada 2025-2026

Ya son siete semanas de ronda regular de la LVBP y los apartados de bateo están más reñidos que nunca

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 04:59 pm
LVBP: Estos son los líderes ofensivos en lo que va de la temporada 2025-2026
Foto: Meridiano
Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP está en su mejor etapa, ya que las diferencias en la tabla de posiciones son cada vez más cortas. De hecho, si hablamos de uno de los factores más resaltantes del torneo hasta ahora, sin duda la ofensiva se lleva todo el protagonismo, ya que no ha parado de ser importante para cada uno de los equipos.

NOTAS RELACIONADAS

Luego de siete semanas de acción de la ronda regular, varios nombres aparecen entre los más destacados en los apartados de bateo. Hasta los momentos, el único que pudiera estar marcando la diferencia para ser el Jugador Más Valioso de la campaña es Jadher Areinamo, aunque también hay otros jugadores que apuntan a ganarse algunos votos para ese galardón.

Mucho poder en la LVBP

Vale recordar que esta primera semana del mes de diciembre iniciará con el Festival de Jonrones, el cual se desarrollará en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Después del esperado evento, los peloteros retomarán sus labores para tratar de aumentar sus números y así impulsar a sus respectivos equipos en la clasificación.

Estos son los líderes ofensivos de la LVBP luego de siete semanas de ronda regular:

Promedio al bate

  1. Gorkys Hernández | Tigres de Aragua | .380
  2. Harold Castro | Leones del Caracas | .372
  3. Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | .364

Hits

  1. Gorkys Hernández | Tigres de Aragua | 52
  2. Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 52
  3. Alexis Amarista | Bravos de Margarita | 52

Jonrones

  1. Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 13
  2. Wilson García | Bravos de Margarita | 11
  3. Balbino Fuenmayor | Caribes de Anzoátegui | 9
  4. Moisés Gómez | Bravos de Margarita | 9

Carreras anotadas

  1. Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 34
  2. Daniel Montaño | Tiburones de La Guaira | 29
  3. Hernán Pérez | Caribes de Anzoátegui | 28

Carreras impulsadas

  1. Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 44
  2. Wilson García | Bravos de Margarita | 37
  3. Hernán Pérez | Caribes de Anzoátegui | 32

Bases robadas

  1. Herlis Rodríguez | Caribes de Anzoátegui | 13
  2. Máximo Acosta | Tiburones de La Guaira | 9
  3. Gorkys Hernández | Tigres de Aragua | 8
  4. Lorenzo Cedrola | Tigres de Aragua | 8

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Stakes
Lunes 01 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol