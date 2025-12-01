LVBP: Estos son los líderes ofensivos en lo que va de la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP está en su mejor etapa, ya que las diferencias en la tabla de posiciones son cada vez más cortas. De hecho, si hablamos de uno de los factores más resaltantes del torneo hasta ahora, sin duda la ofensiva se lleva todo el protagonismo, ya que no ha parado de ser importante para cada uno de los equipos.

Luego de siete semanas de acción de la ronda regular, varios nombres aparecen entre los más destacados en los apartados de bateo. Hasta los momentos, el único que pudiera estar marcando la diferencia para ser el Jugador Más Valioso de la campaña es Jadher Areinamo, aunque también hay otros jugadores que apuntan a ganarse algunos votos para ese galardón.

Mucho poder en la LVBP

Vale recordar que esta primera semana del mes de diciembre iniciará con el Festival de Jonrones, el cual se desarrollará en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Después del esperado evento, los peloteros retomarán sus labores para tratar de aumentar sus números y así impulsar a sus respectivos equipos en la clasificación.

Estos son los líderes ofensivos de la LVBP luego de siete semanas de ronda regular:

Promedio al bate

Gorkys Hernández | Tigres de Aragua | .380 Harold Castro | Leones del Caracas | .372 Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | .364

Hits

Gorkys Hernández | Tigres de Aragua | 52 Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 52 Alexis Amarista | Bravos de Margarita | 52

Jonrones

Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 13 Wilson García | Bravos de Margarita | 11 Balbino Fuenmayor | Caribes de Anzoátegui | 9 Moisés Gómez | Bravos de Margarita | 9

Carreras anotadas

Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 34 Daniel Montaño | Tiburones de La Guaira | 29 Hernán Pérez | Caribes de Anzoátegui | 28

Carreras impulsadas

Jadher Areinamo | Tiburones de La Guaira | 44 Wilson García | Bravos de Margarita | 37 Hernán Pérez | Caribes de Anzoátegui | 32

Bases robadas