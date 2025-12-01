Lila Morillo impacta cantando en Miami ¡Cocotero para rato!

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz venezolana Lila Morillo se mantiene más activa que nunca, así lo demostró en un video publicado en su perfil de Instagram. La conocida “Maracucha de oro”, se mostró en el clip cantando a todo pulmón con sus hijas y bandas.

Lila para rato

El video demostró como la estrella venezolana se mantiene activa, dinámica y haciendo lo que más ama, cantar. Morillo comentó en el pie de foto que fue un ensayo de cuando realizó en Miami, un show llamado “Lila con Mariachis”.

Sus dos hijas Liliana y Lilibeth, se mostraron llenas de amor y respeto al ver a su progenitora entonar a todo pulmón el tema “Sombras nada más”.

La potente voz de la artista quedó al descubierto con notas muy altas, mientras su equipo tocaba a la perfección violines y cuatro.

“Aquí con mis hijas, mis amores, mi orgullo. En pleno ensayo en casa de mi pedacito de cielo Lilibeth. Ensayos para el gran show “Lila con Mariachis”, que hice en Miami junto a mi primogénita Liliana”, escribió Lila.

Madres e hijas siempre juntas

La artista que procreó a sus dos hijas con el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, expresó que el amor de su familia es lo más importante y por siempre las tres estarán unidas en un solo corazón.

La publicación despertó lindos comentarios para la zuliana por mantenerse activa, dinámica y cantando, como una buena artista venezolana en el mundo.