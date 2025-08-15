Lila Morillo cumplió 85 años y luce un cuerpazo de acero ¡La maracucha de oro!

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 14 de agosto arribó a los 85 años la legendaria cantante venezolana Lila Morillo. Un año más de vida para esa artista que con su personalidad, talento y fuerza vocal, ha realizado temas que se mantienen vigentes en la memoria de los venezolanos como “La Jaula de oro”, “El Cocotero” y “La Alondra”.

Las redes sociales de la conocida “Maracucha de oro”, se llenaron de mensajes de felicitaciones y amor, en especial de sus dos talentosas hijas, Liliana y Lilibeth, quienes compartieron fotografías y videos de los momentos más increíbles de Lila por el mundo.

La diva de Venezuela

Liliana Rodríguez Morillo, hija mayor de la zuliana, posteó videos de los múltiples escenarios que ha compartido con su progenitora, entre ellos en el 2004 cuando le realizaron un maravilloso homenaje a la Miss Universo 1979 Maritza Sayalero.

También posteó cuando las tres deleitaron con un show increíble en el Miss Venezuela 2010, realizado en Maracaibo, estado Zulia.

Por su parte, Lilibeth mostró a su madre de joven cantando en países como Colombia, Argentina, México y Chile.

“Hoy celebramos tu existencia y reconozco que no ha nacido ni habrá estrella igual. Patrimonio y orgullo de todo un país, que te ama y celebra, al igual que esta humilde servidora, que se suma a las filas de todos los que te admiran, pero no tienen el honor y el privilegio de ser TU HIJA”, escribió en Instagram Lilibeth.

Figura de infarto

En los clips posteados se aprecia una reciente presentación que tuvo Lila en Estados Unidos, junto a sus hijas, luciendo una ajustada braga rojo con negro, destacando con una figura de reloj de arena.

Con mucha soltura la “Reina del Cocotero”, se movió por el escenario, derrochando talento y moviendo las caderas, lo que demuestra que hoy a sus 85 años se mantiene totalmente vital, con el gran amor de su familia.