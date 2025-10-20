La polémica respuesta de José Luis Rodríguez "El Puma" sobre sus hijas y Lila Morillo

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre José Luis Rodríguez “El Puma” y sus hijas, Liliana y Lilibeth, parece no tener fin. Y es que, hace algunas semanas el intérprete sostuvo una entrevista, en la que el tema de sus hijas salió a relucir, por los dimes y diretes que siempre protagonizan en los medios.

José Luis se sincera

En la conversación del querido “Puma” con Héctor Maugeri, comentó que hace años pasó la página del “odio” con su expareja Lila Morillo y con sus hijas mayores, de quienes tiene mucho tiempo sin hablar o encontrarse.

“Yo no tengo problemas nadie, yo pasé la página hace años”, dijo muy tranquilo el intérprete de 82 años.

El conductor no dudo en preguntar sobre una polémica entrevista que el actor venezolano sostuvo hace algunos años, cuando dijo que si fallecía no pasaba nada por no tener contacto con sus hijas, que se verían en el cielo.

Unas palabras que en su momento dieron mucha tela que cortar, ya que el artista siempre menciona su amor por Dios y el perdón. “Por supuesto que nos vamos a ver en el cielo, ellas son creyentes como yo. Yo no habló de eso, pasé la página y llegará el momento que fluya todo, y que Dios permita que fluya", dijo.

Una gran fe por Dios

El creador de grandes éxitos como “Pavo Real”, “Dueño de nada” y “Se busca”, describió su vida como un barco, el cual Dios tiene el mando, lo ha llevado por aguas y lo detiene en el puerto que él desee.

“Yo no anhele las cosas, simplemente soñaba cuando niño y Cristo las ponía. Cuando oro y digo que se haga la voluntad de Dios, es así. Es como Dios quiera”, dijo con mucho sentimiento.