José Luis Rodríguez "El Puma" recibió ayuda de Luis Miguel en delicado momento

Es de conocimiento público que hace algunos años el cantante y compositor José Luis Rodríguez "El Puma", vivió momentos de salud muy delicados por un doble trasplante de pulmón. La situación lo llevó a estar retirado de la música e internado en el Hospital Jackson Memorial de Miami.

El cariño de Luis Miguel por El Puma

En una reciente entrevista junto a Mirtha Legrand en Argentina, el intérprete de "Dueño de Nada", habló del bonito gesto que tuvo Luis Miguel.

El criollo comentó que un día alguien le avisó a su habitación que "El sol de México", estaba afuera y quería verlo. Una visita que su familia y él dudaron, por ser en altas horas de la noche.

Recordó que su hija menor Génesis Rodríguez salió para constatar si la visita era real, y no se trataba de un paparazzi, queriendo saber de su progenitor.

“Fue un gesto hermosísimo. Era bastante avanzada la noche, entró con un sombrero y unos lentes. Yo tenía mucho tiempo queriendo hablar con él. Hablamos de unas cosas espirituales que quería decirle y terminamos llorando”, comentó en la conversación.

Un cariño de respeto

José Luis resaltó que fue un momento que solo “Luismi” hizo posible, ya que él jamás lo llamó para contarle de la difícil situación de salud que estaba atravesando.

En este sentido, el caraqueño de 82 años aseveró que ahora tras la operación, está mucho más melancólico y derrama lágrimas con facilidad.