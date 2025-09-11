Tildan de “demonio” a Luisito Rey, padre de Luis Miguel

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la actriz mexicana Vanessa Bauche, destapó algunos secretos familiares que incluyen a Luisito Rey, padre de Luis Miguel, quien tuvo una larga amistad con su progenitor, Héctor Armando Bauche.

En unas declaraciones, la azteca reavivó sombras del pasado y puso en el centro de la opinión pública al fallecido cantante, a quien Bauche consideró un “demonio” por razones desconocidas, pero, basándose en un relato muy “oscuro”.

Luisito Rey era conocido como un "demonio"

Según relata Vanessa, ‘Tito’ Bauche mantuvo con Luisito una relación de amistad antes de que el ‘Sol de México’ se consagrara como estrella mundial. Esa cercanía se volvió turbia cuando, tras ciertas confesiones, Héctor quedó “sumamente preocupado, espantado y asqueado”.

“Mi papá llegó sumamente preocupado, espantado, alarmado, asqueado por lo que el mismo Luis le contaba, o sea, cosas fuertes”, contó. Además, recordó una petición que él le hizo: “Tienes que orar por él, porque este señor, este papá, es un demonio”.

Bauche también rememoró que de niña llegó a conocer a Luis Miguel e incluso le gustaba físicamente, como a muchas niñas de su generación. Lo que al principio fue admiración, con el tiempo derivó en un alejamiento por los mismos cuentos que rondaban a Luisito Rey.

“Es que fue mi primer crush. Sí, no, lo conocí, lo vi una sola, una o dos veces. Lo vi en los premios, en unos premios”, dijo. Al mismo tiempo, admitió que, le rogó a su papá Héctor que la acerca más al intérprete de “La Bikina”.

Fuertes acusaciones a Luisito Rey

Desde los primeros episodios de la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, sugieren que, Luisito Rey fue responsable de la desaparición de Marcela Basteri, madre del exitoso cantante boricua.

Aparece la idea de que su muerte ocurrió “por accidente” durante una discusión en la casa familiar de Las Matas en Madrid.

En la trama, el tío Tito confiesa que ayudó en un plan de encubrimiento que consistía en usar el pasaporte de Marcela para que otra persona realizara movimientos bancarios haciéndose pasar por ella, para distraer a quienes la buscaban.

Además de la versión de la serie, Andrés García, cercano a la familia, ha declarado públicamente que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela, que sospecha que pudo haberla ahogado y enterrado cerca de la alberca de la propiedad familiar.