NFL: Seahawks arruina el regreso de Rivers con los Colts

Los Seattle Seahawks lograron una dramática victoria este domingo al vencer 18-16 a los Indianapolis Colts en la semana 15 de la temporada de la NFL. El partido estuvo marcado por el inesperado regreso y debut del veterano quarterback Philip Rivers, quien a sus 44 años y con la particularidad de ser abuelo, volvió a la actividad tras su retiro en 2020.

Rivers, quien tiene diez hijos y un nieto, fue fichado por los Colts ante las lesiones de sus dos mariscales principales (Daniel Jones y Anthony Richardson). A pesar de la derrota, el veterano mariscal del campo se unió a la leyenda de los Packers, Brett Favre, como los únicos abuelos en la historia de la NFL en lanzar un pase de touchdown.

Su desempeño, aunque con un inicio lento (sufrió resbalones y una captura), fue notable al sumar 120 yardas y un envío de anotación. Consiguió su pase de touchdown número 422 de su carrera al conectar con Josh Downs al cierre del segundo cuarto, enviando el juego al descanso con ventaja para los Colts (6-13).

Final de infarto

La segunda mitad vio cómo la ofensiva de Rivers se apagaba, permitiendo a los Seahawks acortar distancias exclusivamente con goles de campo de Jason Myers. Seattle se puso arriba 12-15 en el último cuarto, pero la defensa de los Colts mantuvo el partido cerrado. En la serie final, Rivers orquestó una ofensiva que culminó con un gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe, devolviendo la ventaja a Indianapolis (15-16) a solo un minuto del final.

Sin embargo, el tiempo fue suficiente para que los Seahawks avanzaran y Myers conectara su sexto y decisivo gol de campo de la tarde, esta vez de 56 yardas, sellando la victoria 18-16. Con este triunfo, Seattle mejora su marca a 11-3 y continúa presionando por el primer lugar de la Conferencia Nacional, mientras que los Colts, con marca de 8-6, se complican en la carrera por los puestos de playoffs en la Conferencia Americana.