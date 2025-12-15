NFL: Patrick Mahomes se rompe el cruzado y peligra la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Patrick Mahomes el líder de Kansas City Chiefs sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior. Un contratiempo para el jugador de 30 años que incluso lo hace peligrar para la campaña 2026 de la NFL. El equipo está evaluando opciones quirúrgicas para su quarterback que se llevarán a cabo antes de finalizar el año.

Mahomes sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda en la derrota 16-13 contra Los Ángeles Chargers. Si la temporad era mala para los Chiefs ahora es peor, que pierde a su líder ofensivo justo el día cuando cae lesionado. Esta situación hace peligrar su participación en la campaña 2026.

Tomando en cuenta que la recuperación para esas lesiones son de 9-12 meses es probable que Patrick no alcance a jugar en 2026. La pretemporada comienza en julio y no tendrá tiempo óptimo para prepararse; por otra parte, la temporada regular es en septiembre y no tendrá ritmo de competición.

Consecuencias de la lesión de Patrick Mahomes para Kansas City Chiefs en 2026

Kansas City Chiefs solo puede tener como objetivo, una reconstrucción de cara a la temporada 2026 de la NFL. Y es un movimiento claro, ya que su mejor hombre estará de baja al menos 9 meses; con pocas opciones de competir al más alto nivel la próxima campaña.

Kyle Murray vivió lo mismo que Patrick Mahomes: se lesionó en diciembre de 2022 y volvió limitado a mediados de 2023. No estuvo óptimo hasta finalizar la temporada, razón que refuerza que Mahomes no juegue en 2026 y la gerencia se centre en armar un equipo competitivo para 2027.

Mahomes (30 años) tiene contrato hasta 2031 con Kansas City Chiefs. Es la cara de la franquicia y el líder del proyecto ganador. No tiene sentido arriesgar a su quarterback en 2026, haciéndolo jugar con poca movilidad; arriesgando a que recaida de su recuperación que podría ser de 6 a 9 meses.

La lesión de Patrick Mahomes obliga a reconstruir a Chiefs para 2027

Reconstruirse en 2026 tiene mucho sentido para Kansas City Chiefs: conseguir acuerdos para reforzar la línea ofensiva, pero también asegurar a sus mejores agentes libres. El más que probable retiro de Travis Kelce podría dar el músculo económico en los próximos mercados de cambios.

Por otra parte, enfocarse en el draft para adquirir a un receptor abierto #1 puede ser otra idea genial. El equipo está rodeado de puras segundas opciones que no dan garantías en un equipo que quiere volver a ser campeón de la NFL en los próximos años.

Las próximas semanas darán un indicio de lo que se puede esperar sobre la situación de los Chiefs de cara al futuro. Para Mahomes, 2025 no será un año para recordar, pero sí para volverse más fuerte y reconducir a su organización de lleno a otro campeonato en 2027.