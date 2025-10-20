NFL

NFL: Kansas City Chiefs aplastan a Raiders con blanqueada histórica

Chiefs vencieron 31-0 a Raiders en un juego completamente controlado por Kansas City, de hecho, la blanqueada entró en la historia de la NFL

Por

Jeferson Palacin
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 11:42 am
Kansas City Chiefs - AP Photo/Charlie Riedel
Kansas City Chiefs ofrecieron una exhibición total de poder ante Las Vegas Raiders, imponiéndose 31-0 en Arrowhead Stadium. Un duelo marcado por el dominio de los liderados por Patrick Mahomes en un enfrentamiento que realza la historia del QB en la NFL.

Fue la sexta blanqueada en la historia de esta rivalidad y la victoria por mayor diferencia en un partido sin puntos permitidos entre ambos equipos. Mahomes lanzó para 286 yardas y tres touchdowns en poco más de dos cuartos antes de ser relevado en un juego muy controlado.

El regreso de Rashee Rice fue explosivo: tras cumplir una suspensión de seis partidos, el receptor anotó dos veces y reactivó la ofensiva aérea de Kansas City. Por otra parte, la defensa de los Chiefs fue quirúrgica: limitó a los Raiders a solo 95 yardas totales y tres primeros downs.

¿A donde va a llegar Kansas City Chiefs en la temporada 2025?

Kansas City Chiefs ha recuperado su identidad dominante en 2025. Con Patrick Mahomes en modo quirúrgico y una defensa que blanquea rivales, los Chiefs lucen como contendientes. La sinergia entre experiencia, ejecución y profundidad de plantilla los hace peligrosos al título.

El regreso de Rashee Rice añade una dimensión explosiva al ataque, mientras la defensa ha elevado su nivel a estándares históricos. Limitar a los Raiders a 95 yardas totales no es casualidad, sino síntoma de una estructura afinada, pero también Kansas City impone respeto.

Con récord ganador y un calendario que favorece su ascenso, Chiefs apuntan a dominar la AFC Oeste y asegurar ventaja de localía en playoffs. Si mantienen este nivel, el camino al Super Bowl podría volver a pasar por Arrowhead. La dinastía sigue viva y peligrosa.

