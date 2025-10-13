NFL: Kansas City Chiefs vs Detroit Lions terminó en batalla campal

Suscríbete a nuestros canales

Kansas City Chiefs vención 30-17 a Detroit Lions en un intenso juego de Sunday Night Football de la NFL. Un enfrentamiento que dejó jugadas brutales, polémicas arbitrales en tiempo reglamentario; pero luego una batalla campal y un jugador ensangrentado al finalizar el juego.

Fue un completo desastre al terminar el encuentro entre Lions vs Chiefs. Una trifulca entre un JuJu Smith-Schuster ensangrentado tras un problema con Brian Branch volvió una batalla campal el Arrowhead Stadium. La NFL evalúa sanciones ejemplares por conductas antideportivas.

Branch ignoró el saludo de Patrick Mahomes una vez terminado el juego; lo que ocasionó una persecución de Smith-Schuster al defensor de Lions, lo que ocasionó un derribo al jugador de Chiefs; en una reacción en cadena de pesos pesados golpeándose sin miedo a las consecuencias.

La polémica que desató la batalla campal entre Lions vs Chiefs

El problema post partido entre Detroit Lions vs Kansas City Chiefs es algo que no ocurre generalmente en la NFL. Es una competición donde los jugadores dejan sus problemas tras terminar el encuentro. Sin embargo, una serie de decisiones polémicas de los árbitros desataron la locura final.

La jugada más controvertida ocurrió en el primer drive de Detroit. En cuarta y gol, Jared Goff atrapó un pase de Montgomery en formación wildcat para touchdown, pero los árbitros lo anularon por movimiento ilegal. Goff no se habría detenido completamente antes de iniciar el desplazamiento bajo centro.

Kansas City completó el partido sin recibir una sola penalización, mientras que los Lions fueron sancionados cuatro veces por 38 yardas. Fue la primera vez desde la Semana 18 de 2023 que un equipo termina sin infracciones. En redes sociales, los aficionados acusaron favoritismo y cuestionaron la imparcialidad arbitral.

Declaraciones de los protagonistas tras la batalla campal entre Lions vs Chiefs

El entrenador de Detroit, Dan Campbell no puso excusas: "Amo a Brian Branch, pero lo que hizo es imperdonable y no será aceptado aquí. Eso no es lo que hacemos. Me disculpé con el entrenador Reid, los Chiefs y Smith-Schuster".

Branch habló de la situación: "Estoy cansado de que la gente haga cosas entre juegos y los árbitros no se den cuenta. Están tratando de intimidarme allí. No debí haberlo hecho. Me bloquearon ilegalmente por detrás, estaba frente al árbitro y el árbitro no hizo nada".

Juju Smith-Schuster también habló: "Sé que es mejor jugador que eso, una mejor persona. Aprenderá de sus errores". Luego resaltó que solo terminó el encuentro y fue saludarlo para indicarle que fue un buen duelo entre ofensiva y defensiva, pero todo se salió de control.