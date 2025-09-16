NFL: Pésimo arranque de los Kansas City Chiefs complica sus aspiraciones de playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El arranque de temporada 2025 para los Kansas City Chiefs ha sido desconcertante y preocupa a los aficionados y analistas. Tras el cierre de la segunda semana de la NFL, el equipo aún no ha podido registrar su primera victoria, acumulando un récord de 0-2 por primera vez desde 2014.

Este comienzo a contracorriente marca un contraste significativo con temporadas recientes donde los Chiefs habían sido casi una constante en la postemporada. La derrota más reciente, de 20-17 ante los Philadelphia Eagles, deja a los Chiefs en una posición incómoda en su división y con las probabilidades de acceso a los playoffs seriamente complicadas.

Situación de los Kansas City Chiefs en su división

Actualmente, los Chiefs se encuentran en el fondo de la división AFC Oeste, con un récord de 0-2, mientras que sus rivales como los Los Angeles Chargers tienen un mejor inicio (2-2) y equipos como Denver Broncos y Las Vegas Raiders ya suman una victoria después de dos semanas.

Los resultados adversos en los primeros encuentros, incluyendo la caída en Brasil frente a los Chargers y la ajustada derrota ante los Eagles en casa, evidencian una inconsistencia que podría favorecer a sus competidores directos. El equipo mantiene un déficit de puntos con 38 anotados contra 47 recibidos, reflejo de una defensa que ha sufrido bajas claves, como la lesión en la pretemporada del ala defensiva Felix Anudike-Uzomah.

La AFC Oeste, tradicionalmente competitiva, presenta un panorama complicado para los Chiefs. La pérdida de ambos partidos divisionales complica la posibilidad de asegurar el título de división, lo que usualmente garantiza la entrada a playoffs. Además, con rivales fortalecidos y temporadas prometedoras, la presión aumenta para que los Chiefs enderecen el rumbo rápidamente.

Impacto en las probabilidades de playoffs para la temporada

El pobre inicio impacta directamente en las expectativas de postemporada de Kansas City. Aunque los expertos y casas de apuestas aún mantienen cierto optimismo, situando sus probabilidades de alcanzar playoffs en torno al 67% y destacando que el equipo sigue siendo favorito en la división, arrancar 0-2 obliga a una temporada casi perfecta en lo sucesivo.

El equipo debe ganar la mayoría de sus próximos encuentros, especialmente contra rivales fuertes como Baltimore Ravens, Detroit Lions, Washington Commanders y Buffalo Bills, para mantener vivas sus opciones.

Entrenar bajo las órdenes de Andy Reid, entrenador experimentado con un historial exitoso, es un factor positivo que puede ayudar a la recuperación. Sin embargo, la presión aumenta con cada juego perdido, pues una segunda pérdida podría complicar aún más la clasificación.