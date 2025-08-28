Baltimore Ravens aseguran a Kyle Hamilton con una extensión récord de más de $100 millones de dólares (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los contratos récord en la NFL parecen no tener freno. En las últimas temporadas, la liga ha visto cómo varias franquicias desembolsan cifras históricas para asegurar el talento de sus jugadores más determinantes. El caso más reciente es el del safety de los Baltimore Ravens, Kyle Hamilton, quien firmó una extensión de contrato por cuatro años a cambio de 100.4 millones de dólares, convirtiéndose en el safety mejor pagado de la liga.

La cifra no solo llama la atención por superar la barrera de los 100 millones, sino también porque 82 millones de ese monto son dinero garantizado, lo que refleja la importancia que la organización deposita en él como pilar defensivo. Hamilton, quien fue elegido en la primera ronda del Draft de 2022, se ha consolidado como uno de los jugadores más completos de la NFL y pieza fundamental en la estructura de Baltimore.

Kyle Hamilton se convierte en el safety mejor pagado de la NFL

El movimiento de los Ravens forma parte de una estrategia que busca blindar a sus figuras claves antes de que lleguen a la agencia libre. Esta misma temporada baja, la franquicia ya había renovado a Derrick Henry hasta 2027, al receptor Rashod Bateman hasta 2029 y al tackle Ronnie Stanley. Ahora, con Hamilton, refuerzan el núcleo del equipo para los próximos años.

Eric DeCosta, gerente general de Baltimore, reconoció que no es tarea sencilla mantener a tantas estrellas bajo contrato, pero aseguró que es la única manera de sostener un proyecto ganador a largo plazo. “Nos desvela por las noches, pero la idea es tener un equipo competitivo no solo hoy, sino también en 2027 o 2030”, afirmó.

Hamilton, por su parte, se mostró agradecido por la confianza y aseguró que el dinero no cambiará su manera de ser ni su mentalidad dentro y fuera del campo. “Es una cantidad increíble, pero siempre me han enseñado que el dinero solo te hace más de lo que ya eres. Quiero ayudar a mi familia y a otros con ello, pero seguiré siendo el mismo”, expresó el jugador.

Los Ravens apuestan por el futuro con renovaciones clave

La extensión de Hamilton llega en un contexto en el que los Ravens aún tienen pendientes otras negociaciones de peso, como la del centro Tyler Linderbaum o incluso ajustes en el contrato de Lamar Jackson, quien sigue siendo el gran líder ofensivo del equipo. Sin embargo, la prioridad de la gerencia ha sido asegurar a los jugadores jóvenes que ya demostraron su impacto inmediato.

Con dos títulos de la AFC Norte en los últimos dos años y un núcleo cada vez más sólido, Baltimore busca mantenerse como un contendiente de élite. La renovación de Hamilton, dos veces Pro Bowl y All-Pro en 2023, no solo asegura la calidad de su defensa, sino que también envía un mensaje claro: en la NFL, los contratos récord seguirán marcando tendencia.