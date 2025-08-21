NFL: Lamar Jackson le da un susto a los Ravens durante la práctica (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, encendió las alarmas durante la práctica del miércoles 20 de agosto de 2025, cuando abandonó el campo aproximadamente 40 minutos antes de lo previsto. El incidente se produjo después de que el quarterback fuera derribado y, en la acción, recibiera un pisotón accidental en el pie. De inmediato, el personal médico del equipo lo acompañó fuera del terreno de juego, lo que generó preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Sin embargo, la tensión no tardó en disiparse. Horas después, un portavoz de los Ravens confirmó que se trató únicamente de un golpe y que Jackson se encontraba bien, descartando así cualquier lesión grave que pudiera comprometer su participación en la pretemporada y el arranque del calendario oficial.

Detalles del incidente durante la práctica

El susto se produjo en una jugada rutinaria en la que Jackson permaneció algunos instantes en el campo tras ser derribado. Aunque alcanzó a lanzar un par de pases más, finalmente decidió retirarse, acompañado por el preparador físico Scott Elliott y el jefe médico del equipo. Su salida prematura de la práctica causó inquietud, sobre todo porque el mariscal de campo parecía mover su muñeca y mano en señal de incomodidad, lo que dio lugar a especulaciones sobre una posible lesión en otra zona del cuerpo.

Al concluir la sesión, los compañeros de equipo se mostraron optimistas. El receptor Tylan Wallace señaló que confían en la rápida recuperación de Jackson, asegurando que “con Lamar siendo Lamar, estará de regreso antes de que nos demos cuenta”. El coordinador ofensivo Todd Monken, por su parte, comentó que no presenció el momento exacto del golpe, pero no dudó en restarle dramatismo al percance.

Reacciones del equipo y perspectivas a futuro

La confirmación de que Jackson está en buenas condiciones devolvió la calma a la organización. Una fuente cercana al vestuario aseguró que no había motivos de preocupación y que el mariscal estaría listo para seguir trabajando con normalidad en los próximos días. Para un equipo que tiene aspiraciones de llegar lejos en la temporada, mantener a su líder ofensivo en óptimas condiciones es fundamental.

El incidente, aunque menor, recuerda lo crucial que es proteger a un jugador de la importancia de Lamar Jackson. Su estilo de juego dinámico, basado tanto en su capacidad para lanzar como en su movilidad, lo convierte en pieza clave de los Ravens. Cualquier ausencia prolongada podría tener un impacto significativo en las aspiraciones del equipo de Baltimore.

De momento, todo indica que este episodio no pasará de ser un susto. Los Ravens seguirán evaluando de cerca a su quarterback, pero con la tranquilidad de que podrá estar disponible para el inicio de la temporada regular, donde buscará consolidar al equipo como uno de los principales contendientes en la AFC.