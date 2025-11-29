LVBP: Dos nombres se pelean por la carrera al MVP

Suscríbete a nuestros canales

Wilson García y Jadher Areinamo se perfilan como los principales candidatos al premio MVP de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Besbol Profesional (LVBP), gracias a sus impresionantes números ofensivos y su impacto decisivo en sus respectivos equipos.

El poder de Wilson García en la caja de bateo

Wilson García ha mostrado una destacada actuación esta temporada, consolidándose como un pilar ofensivo para los Bravos de Margarita. Con un promedio de bateo de .302, un slugging de .587 y un OPS de .930, además de 10 jonrones y 35 carreras impulsadas, García se ha convertido en el referente del equipo que busca su primer campeonato.

Su aporte no solo se cuantifica en las estadísticas, sino en su liderazgo dentro del clubhouse y su capacidad para influir en momentos cruciales. Durante la temporada, ha conectado jonrones decisivos, incluyendo un segundo grand slam de por vida en la LVBP.

Jadher Areinamo: la revelación con cifras impresionantes

Por su parte, Jadher Areinamo ha tenido un primer año explosivo con los Tiburones de La Guaira, registrando un promedio al bate de .358, un OBP de .418, un slugging de .709 y un OPS de 1.127, cifras que lo colocan no solo como el mejor bateador del torneo sino como un verdadero motor ofensivo. Con 13 jonrones, 42 carreras impulsadas y 33 carreras anotadas, Areinamo destaca por su capacidad para producir y anotar que asombra para un novato en su debut en nuestro beisbol.

Aunque García mantiene un sólido rendimiento, Areinamo supera en promedio de bateo, porcentaje de embasado y slugging. Sin embargo, la experiencia y capacidad de liderazgo de García equilibran la balanza, tomando en cuenta que Areinamo verá acción hasta este domingo 30 de noviembre por órdenes de su organización en Estados Unidos.