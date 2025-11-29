Cardenales de Lara pone fin a la era Rangel Ravelo en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara anunciaron oficialmente el despido del veterano pelotero cubano Rangel Ravelo, poniendo fin a una etapa de ocho temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La gerencia del equipo agradeció el compromiso, entrega y liderazgo demostrado por Ravelo durante su paso por el conjunto, pero la falta de rendimiento en la actual campaña fue determinante para la decisión de cesar su contrato.

En 27 juegos disputados, Ravelo apenas pudo batear para .220 de promedio con un OPS de .589, ocho empujadas, tres dobles y sin cuadrangulares. Este bajo rendimiento acabó con la paciencia de la gerencia que decidió ponerle fin a su relación que existía desde la campaña 2015-2016.

El adiós de una figura emblemática

"La Maravilla", se consolidó como uno de los importados más destacados y constantes en la estructura del equipo larense desde su debut en la LVBP en la temporada 2015-2016. A lo largo de sus ocho campañas con Cardenales, el inicialista cubano acumuló un respetable récord de 289 juegos jugados, 316 imparables, 31 cuadrangulares y 175 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .320, cifras que reflejan su impacto ofensivo y su importancia en el lineup.

Legado y futuro del cubano en la LVBP

Ravelo deja un legado de entrega y profesionalismo en Cardenales de Lara, donde fue más que un jugador, un líder dentro y fuera del campo. Asimismo, su paso por Venezuela lo posiciona como uno de los importados más respetados en la historia reciente de la LVBP. El pelotero cubano ahora se enfrenta a nuevos retos profesionales y personales, con la expectativa de continuar su carrera en otros escenarios y dejar abierta la posibilidad de que su historia en el beisbol caribeño siga adelante.