Farándula

Miss Venezuela 2025: Así será el formato para seleccionar a la próxima reina

Las 22 misses pasaran por diversas rondas para que el jurado pueda determinar quién será la ganadora y las finalistas 

Por

Elvis González
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 03:35 pm
Miss Venezuela 2025: Así será el formato para seleccionar a la próxima reina
Miss Venezuela preliminar / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Venezuela Universo ha revelado el formato de selección para definir quién será la próxima reina. El jurado integrado por 7 guapas mujeres, en su mayoría exreinas de belleza, tendrán una decisión muy complicada.

NOTAS RELACIONADAS

A través de un post indicaron que las 22 candidatadas llegarán a la noche final, que se celebrará en el salón Espacio, del Centro Comercial Líder, para desenvolverse en el siguiente formato.

Noche de Coronación

En la gala 12 finalistas serán anunciadas por Maite Delgado y José Andrés Padrón.

Luego realizarán el acostumbrado desfile de traje de baño, traje de gala y una pregunta decisiva para el jurado, quienes determinarán el top 5, la última fase de evaluación.

Las 5 seleccionadas realizarán un look final, para luego coronar a la gran ganadora del Miss Universo Venezuela 2025, que nos representará en San Juan, Puerto Rico, en la edición número 75.

“El próximo 04 de diciembre se elige a nuestra reina universal y hoy compartimos contigo todo el camino que recorrerán nuestras misses en la gala final”, escribieron en Instagram.

Las grandes favoritas

En redes sociales missólogos e historiadores del concurso manejan varios nombres de las misses favoritas como Miss Miranda, Clara Vega, Miss Yaracuy, Gabriela de la Cruz, Miss Mérida, Milena Paola Soto, y Miss Amazonas, María Evangelista Alayón.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Lionel Messi Internacional
Viernes 28 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula