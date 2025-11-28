Miss Venezuela 2025: Así será el formato para seleccionar a la próxima reina

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Venezuela Universo ha revelado el formato de selección para definir quién será la próxima reina. El jurado integrado por 7 guapas mujeres, en su mayoría exreinas de belleza, tendrán una decisión muy complicada.

A través de un post indicaron que las 22 candidatadas llegarán a la noche final, que se celebrará en el salón Espacio, del Centro Comercial Líder, para desenvolverse en el siguiente formato.

Noche de Coronación

En la gala 12 finalistas serán anunciadas por Maite Delgado y José Andrés Padrón.

Luego realizarán el acostumbrado desfile de traje de baño, traje de gala y una pregunta decisiva para el jurado, quienes determinarán el top 5, la última fase de evaluación.

Las 5 seleccionadas realizarán un look final, para luego coronar a la gran ganadora del Miss Universo Venezuela 2025, que nos representará en San Juan, Puerto Rico, en la edición número 75.

“El próximo 04 de diciembre se elige a nuestra reina universal y hoy compartimos contigo todo el camino que recorrerán nuestras misses en la gala final”, escribieron en Instagram.

Las grandes favoritas

En redes sociales missólogos e historiadores del concurso manejan varios nombres de las misses favoritas como Miss Miranda, Clara Vega, Miss Yaracuy, Gabriela de la Cruz, Miss Mérida, Milena Paola Soto, y Miss Amazonas, María Evangelista Alayón.