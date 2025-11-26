Gala Preliminar del Miss Venezuela 2025: ¿Cuándo y dónde ver en vivo?

Suscríbete a nuestros canales

Antes de celebrar la noche más linda del año en el país, se desarrolla la Gala Preliminar del Miss Venezuela, donde las 22 candidatas restante se jugarán su última carta previo a la coronación.

Esta etapa en el camino por la corona es decisiva para elegir a las finalistas y ganadora que representará al país en la edición 75 de Miss Universo, con sede en Puerto Rico para el año 2026.

Por esta razón, para las aspirantes a ser la sucesora de Stephany Abasali, la Gala Preliminar es una final más que los fanáticos de los certámenes de belleza podrán disfrutar en vivo.

Además, cabe acotar que, la entrevista con los siete miembros del jurado se realizó con éxito el lunes 24 de noviembre.

¿Cuándo y dónde ver en vivo?

La casa televisiva por excelencia del Miss Venezuela (Venevisión), transmitirá en vivo la Gala Preliminar el jueves 27 de noviembre a través de sus pantallas, el canal oficial de YouTube de la organización y por medio de Venevisión Play, a partir de las 8:00 pm, hora local.

El evento podrá ser visto por la plataforma de video en todo el mundo, como ha sido costumbre en las últimas ediciones y, en su búsqueda de reactivar todas las redes sociales.

Jurado de Miss Venezuela 2025

Sthefany Gutierrez, Miss Venezuela 2017: empresaria y segunda finalista de Miss Universo 2018.

Osmariel Villalobos, Miss Venezuela Tierra 2011: presentadora de televisión, empresaria y modelo, participó recientemente en el reality de Telemundo “Miss Universe Latina”.

Luiseth Materán, Miss Venezuela 2021: se ha desempeñado como actriz y presentadora de televisión, con estudios cursados en Televisa.

Thalía Olvino, Miss Venezuela 2019: es reconocida por su labor social con la Fundación Manuel Placido Maneiro.