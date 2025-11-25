Miss Venezuela 2025: Ellas son el jurado que elegirá a la sucesora de Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 04 de diciembre siete juezas tendrán la difícil tarea de elegir a la próxima Miss Venezuela 2025, que representará al país en Puerto Rico en la edición 75 de Miss Universo.

Este año el jurado está conformado por mujeres empoderadas, profesionales y, en su mayoría exreinas venezolanas que conocen de cerca lo que es enfrentarse a una noche final del certamen de belleza.

Cada una de ellas con un curriculum excepcional emitirá su voto para seleccionar a la sucesora de Stephany Abasali, quien representó a Venezuela en el concurso llevado a cabo en Tailandia, quedando de segunda finalista y portando el título de Miss Universe Americas.

Jurado de Miss Venezuela 2025

Sthefany Gutierrez, Miss Venezuela 2017 : empresaria y segunda finalista de Miss Universo 2018.

: empresaria y segunda finalista de Miss Universo 2018. Osmariel Villalobos, Miss Venezuela Tierra 2011 : presentadora de televisión, empresaria y modelo, participó recientemente en el reality de Telemundo “Miss Universe Latina”.

: presentadora de televisión, empresaria y modelo, participó recientemente en el reality de Telemundo “Miss Universe Latina”. Luiseth Materán, Miss Venezuela 2021 : se ha desempeñado como actriz y presentadora de televisión, con estudios cursados en Televisa.

: se ha desempeñado como actriz y presentadora de televisión, con estudios cursados en Televisa. Thalía Olvino, Miss Venezuela 2019: es reconocida por su labor social con la Fundación Manuel Placido Maneiro.