Miss Venezuela 2025: Revelan los precios de las entradas para la gala final

La venta de los boletos para el Miss Venezuela 2025 ha comenzado oficialmente. Este martes 2 de septiembre se reveló una imagen con los precios de la preventa del certamen más importante del país, que por tercera edición se realizará en el Salón Espacio del Centro Comercial Líder.

Los precios para disfrutar del espectáculo varían dependiendo las ubicaciones del amplio recinto, en el que Maite Delgado y José Andrés Padrón, serán los anfitriones.

Precios

- Área VIP: 200$ por persona

- Mesa VIP (8 personas): 1600$, incluye botella

- Palco VIP: 180$

También dejaron el número telefónico 0414.704.005 para quienes desean comprar los boletos en la preventa.

Gran grupo

Hace semanas comenzó la temporada de la belleza 2025 con la revelación de las 25 mujeres bellas, altas y profesionales. Además, ya han estado en preparación con clases de pasarela, grabaciones en Venevisión y sesiones de fotos, para la primera gala de presentación el jueves 11 de septiembre.

La temperatura de este año tendrá grandes sorpresas como el regreso del programa "Más Allá de la belleza", el reality "Protagonista de la belleza" con la conducción de Ileana Márquez, gala de coronación de Miss Venezuela Mundo e Internacional y por supuesto, la gran final desde el Líder.

Un momento único para el país con el certamen de belleza más importante, longevo y de categoría.