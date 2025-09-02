Fotógrafo es acusado de plagio con foto oficial de Miss Venezuela 2024 ¡Escándalo!

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido fotógrafo de moda y misses venezolanas Iván Dumont se encuentra en el foco de comentarios en las redes sociales, por un supuesto plagio con unas fotografías de la Miss Venezuela Universo 2024 Stephany Abasali.

Fue la noche del domingo 31 de agosto que las plataformas digitales estallaron con la tremenda polémica, luego de que el también fotógrafo Francisco Andara acusó a Iván, de haber utilizado una de sus imágenes para recrear una sesión con Abasali, con Inteligencia artificial.

Fuerte mensaje

Andara comentó en un video de sus historias de Instagram, que le parecía muy fuera de lugar que utilizaran su imágenes para modificarlas y utilizarlas sin darle el crédito que se merece por todo el concepto realizado.

En las imágenes de Stephany con Francisco, aparece con un ajustado vestido color rojo, que acentuaba muy bien su figura y resaltaba los hombros. Mientras, que en las imágenes realizadas por Iván con IA, se muestra a la criolla con un traje blanco y un enorme polizón de rosas blancas.

“Para mi sorpresa este fotógrafo el cual admiro por su trabajo y trayectoria, realizó una publicación utilizando las fotos que yo hice y se nota muchísimo. Yo lo estaba dejando fluir”, comentó.

Además, resaltó que muchas personas le informaron que en el post de Iván le estaban diciendo que diera los créditos al creador por el trabajo, y según borraba los mensajes.

Muestra

Francisco hizo en el clip la comparación de ambas imágenes, resaltando que le parecía muy poco ético que un fotógrafo utilizará el mismo concepto para promover su labor.

“Debes darle crédito a la persona que hizo las fotos, al menos”, comentó.

Hasta el momento Dumont, que vive en España, no ha hablado de la situación. Recordemos que el también experto en modas fue por muchos años el fotógrafo oficial del Miss Venezuela, captando la belleza de reinas como Irene Esser, Dayana Mendoza, Stefanía Fernández, Edymar Martínez, Vanessa Goncalves, entre otras.