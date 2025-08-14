Vestido de Ileana Márquez Pedroza en Miss Universo manchado de sangre

Suscríbete a nuestros canales

Ileana Márquez Pedroza 4ta finalista del pasado Miss Universo 2024, celebrado en México, sacó su vestido de coronación, realizado por el zuliano Nidal Nouaihed. Un traje repleto de piedras y cristales que se encuentra manchado de sangre, por una situación que muchos no conocen.

La criolla ha contado en una entrevistas una situación delicada que el ocurrió previo al desfile en traje de gala, cuando un maquillador del staff le enterró un gancho en el cuero cabelludo que la hizo sangrar.

Mal momento

La Miss Amazonas contó en el pódcast de Andrea Rubio, fue tanta la presión que hizo el gancho en su cabeza, que estaba sangrando y manchó el hermoso vestido en color claro.

El traje tiene sangre en la parte superior y el polizón, por lo que Ileana reveló que lo llevará a la tintorería para que lo arreglen y pueda guardarlo como recuerdo.

“Con el apuro el estilista me enterró el gancho en la cabeza, aquí está el vestido manchado. Esas cosas suelen pasar. El tiempo en cámara es diferente, aún así con dolor salimos y quedé como 4ta finalista”, comentó el nuevo clip compartido en sus historias de Instagram.