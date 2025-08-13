Ileana Márquez Pedroza sigue cosechando éxitos en la televisión nacional

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2023 Ileana Márquez Pedroza se encuentra brincando de la emoción por el nuevo proyecto que tiene con Venevisión, el canal de la belleza. Y es que, la modelo y presentadora será la encargada de animar “Miss Venezuela: reality” de esta temporada.

A través de las redes sociales Márquez, 4ta finalista de la pasada edición del Miss Universo, compartió la noticia con sus seguidores, mostrando la felicidad por un nuevo éxito en su carrera en la industria del entretenimiento nacional e internacional.

Recordemos que la belleza de 29 años ha estado participando con éxitos en programas de Telemundo, en Miami, junto a Carlos Adyan, Aleyda Ortiz y la Chiky Bombom.

Gran noticia

En una entrevista con el matutino “Portadas al Día”, la criolla habló de la felicidad por trabajar de la mano de la organización Miss Venezuela con un reality que dará a los venezolanos unión, retos con las misses y mucha diversión.

Márquez Habló de su experiencia en el certamen nacional e internacional, y de también poder compartir todo lo que sabe con un nuevo grupo de reinas que buscan las coronas de Miss Universo, Mundo e Internacional.

“Llega esa gran llamada y me dicen de una propuesta, pensando en que me quedaría todas las mañanas en “Portadas al Día”. Pero realmente era para ser la conductora de “Miss Venezuela: El Reality”, este año”, comentó.

Respuesta de reina

La madre de una hermosa señorita llamada Guadalupe, aseveró que rápidamente dijo sí, al reto de conducir el programa.

“Me emociona que el mundo podrá ver de cerca el trabajo de una reina, el trabajo de cansancio, cuando lloras, cuando sonríes, cuando están a la espera de que algo pase y eso creará en los venezolanos conciencia de todo lo que se hace para llegar”, comentó.