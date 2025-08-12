Andrea Meza confirmada como jurado de Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Universo sigue revelando en redes sociales el comité de jurado para la edición 2025 del concurso, que se realizará en Tailandia. Este lunes 11 de agosto informaron que Andrea Meza será parte del jurado calificador.

Gran noticia

A través de Instagram la organización hoy dirigida por Raúl Rocha y Anna Jakrajutatip, postearon una imagen de la mexicana con la confirmación de jurado calificador para la noche final del 21 de noviembre.

La belleza que le regaló la tercera corona universal al país azteca, ha estado muy ligada al concurso tras haber entregado el título. Primero, llevando la cobertura para Telemundo, luego como comentarista y ahora como jurado.

La publicación resaltó la experiencia, inteligencia e inspiración que representa Andrea para jóvenes que buscan ganar el título de belleza más importante del mundo.

Visión de reina

"Emocionante bienvenida a Andrea Meza para la 74 edición de Miss Universo. Andrea, una auténtica defensora de los derechos y la igualdad de las mujeres, combina gracia, inteligencia y determinación. Su influencia global y su inspiradora trayectoria nos guiarán en la elección de la próxima Reina en Tailandia", escribió la organización en Instagram.

Hasta el momento diversos países como Venezuela, Perú, Argentina, República Dominicana, Ecuador y Brasil, han seleccionado a sus reinas. Mientras que en México, Puerto Rico y Colombia se elegirán próximamente.

Andrea estuvo hace meses como madrina del team Rubí en el reality de Telemundo Miss Universe Latina, por lo tiene una buena experiencia en la selección de reinas.