Wilmer Ramírez se va molesto de Venevisión y defiende a Henrys Silva ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

El presentador y comediante venezolano Wilmer Ramírez ha anunciado en sus redes sociales su salida de la planta Venevisión. Canal en donde por varios años estuvo en el imbatible Súper Sábado Sensacional, con “El Show Está en la Calle”, visitando diversas localidades para compartir con el público.

El programa de Globovisión “Sábado en la Noche”, posteó en Instagram un video compartido con Ramírez, hablando de irregularidades que lo hicieron llevar a renunciar al canal de la colina y buscar nuevos rumbos en su carrera profesional.

Sin filtros

La situación comenzó la semana pasada cuando se realizó la apertura del Estudio 1 de Venevisión, que ahora tiene un escenario mucho más amplio y con pantallas. Durante la apertura Leo Aldana, fue el encargado de la animación, situación que no gustó mucho en Ramírez ya que junto a Henry Silva y Nieve Soteldo, son los que llevan las riendas del imbatible.

Para el comediante era algo lógica que los tres fuesen los responsables de darle la bienvenida a trabajadores de la planta e invitados al nuevo estudio, donde se grabará el show de los sábados y los eventos de la temporada del Miss Venezuela 2025.

“Me parece que debió haber sido así, que debía haber sido de esa manera, si no estaríamos los tres, que estuviese Henry, ya que es el animador más antiguo de Sábado Sensacional en este momento. Pero no fue así, la directiva va por otro lado”, dijo en el clip.

Molestia

Wilmer, reveló que la directiva y producción no le prestaron atención en ningún momento, molestándose, sacando todas sus cosas del camerino e irse para no volver.

“No me dolió tanto el no estar en esa tarima. Pero, creo que otras personas se lo merecían. Ese es mi parecer y así debieron ser las cosas, pero no soy el presidente de Venevisión, ya ni soy del canal”, aseveró.

Finalizó agradeciendo los más de 30 años que estuvo en la planta de la colina en diversos escenarios, dándole al público humor, risas y mucho entretenimiento.