Fallece en trágico accidente Miss Universo Rusia 2017 ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La industria de los concursos de belleza está de luto, al confirmarse la muerte de la modelo rusa Kseniya Alexandrova, a los 30 años. La mujer compitió en el Miss Universo 2017 en Las Vegas, donde a pesar de su favoritismo, no logró ingresar a las semifinalistas.

¿Qué se sabe?

Según información de medios rusos, Kseniya en el mes de julio había sufrido un accidente con un alce en la región de Tver, estando por varias semanas en un centro de salud y siendo atendida por especialistas. Sin embargo, el martes 12 de agosto, murió.

Afirman que la belleza viajaba en un carro en el asiento del copiloto, cuando de manera repentina el conductor chocó contra el animal, causándole grave lesión en la cabeza de la Miss Rusia.

ModusVivendiS, academia de modelaje en la que Alexandrova comenzó su camino en el modelaje a los 19 años, realizó una publicación confirmando la noticia y asegurando que por siempre será recordada por su talento, humor y fuerza interior.

“Con profundo dolor anunciamos que nuestra compañera y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció anoche. Ella sabía cómo inspirar, apoyar y dar calor a todos a su alrededor. Para nosotros siempre seguirá siendo un símbolo de belleza, bondad”, escribieron.

Miss Universo se pronuncia

La organización universal también en Instagram, postearon un video de la preliminar de la fallecida, enviando condolencias a familiares, amigos y equipo, por la dolorosa partida.

“Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”, escribieron.