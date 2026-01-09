Esta aerolínea reanudará sus operaciones en Venezuela en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

En la noche de este jueves, 8 de enero, se dio a conocer de manera oficial que la aerolínea Copa Airlines retomará sus operaciones en Venezuela, luego de varios días de inactividad por la situación del país.

En un comunicado emitido directamente por la aerolínea, informaron que a partir del día martes, 13 de enero, retomarán los vuelos desde y hacia el aeropuerto Simón Bolívar (Maiquetía) motivado a la mejora de las condiciones en el espacio aéreo.

"Informamos que, tras la mejora de las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, se reiniciarán los vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026, en frecuencia diaria", se señala inicialmente.

A eso añadieron, "A partir del viernes 16 de enero de 2026, se reiniciará el segundo vuelo, el cual pasará a operar con frecuencia diaria a partir del 20 de febrero".

Horarios de vuelo desde el 13 de enero de 2026

Origen Destino N° de vuelo Hora de salida Hora de llegada Panamá Caracas CM224 9:03am 12:22pm Caracas Panamá CM222 1:32 pm 3:01pm

Horario del segundo vuelo a partir 16 de enero de 2026: