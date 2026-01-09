Servicios

Esta aerolínea reanudará sus operaciones en Venezuela en esta fecha

Los vuelos se retomarán desde la próxima semana 

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 09:19 pm
FOTO: CORTESÍA
En la noche de este jueves, 8 de enero, se dio a conocer de manera oficial que la aerolínea Copa Airlines retomará sus operaciones en Venezuela, luego de varios días de inactividad por la situación del país.

En un comunicado emitido directamente por la aerolínea, informaron que a partir del día martes, 13 de enero, retomarán los vuelos desde y hacia el aeropuerto Simón Bolívar (Maiquetía) motivado a la mejora de las condiciones en el espacio aéreo.

"Informamos que, tras la mejora de las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, se reiniciarán los vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026, en frecuencia diaria", se señala inicialmente.

A eso añadieron, "A partir del viernes 16 de enero de 2026, se reiniciará el segundo vuelo, el cual pasará a operar con frecuencia diaria a partir del 20 de febrero".

Horarios de vuelo desde el 13 de enero de 2026

Origen  Destino  N° de vuelo  Hora de salida  Hora de llegada 
Panamá  Caracas  CM224 9:03am 12:22pm
Caracas Panamá  CM222 1:32 pm 3:01pm

Horario del segundo vuelo a partir 16 de enero de 2026:

Origen  Destino  N° de vuelo  Hora de salida  Hora de llegada 
Panamá  Caracas  CM225 11:36am 3:01pm
Caracas  Panamá  CM223 4:11pm 5:40pm

 

