Carolina Herrera asistió a funeral privado en Nueva York

La diseñadora venezolana Carolina Herrera asistió hace pocos días a un funeral en la ciudad de Nueva York, para darle apoyo y acompañar a su amiga Caroline Kennedy. La empresaria de 86 años, lució elegante vestida de negro y muy sentida por la dolorosa partida de Tatiana Schlossberg.

Una inquebrantable amistad

Herrera hizo acto de presencia el lunes 5 de enero en la iglesia San Ignacio de Loyola, en la fría ciudad de Nueva York, donde fue captada por los paparazzi.

La amistad entre Carolina y los Kennedy, se remonta desde hace muchos años cuando diseñó el vestido de boda de Caroline con el diseñador de exposiciones Edwin Schlossberg.

La discreta boda entre la hija de John F. Kennedy, y Jackie Kennedy con Edwin, se realizó en el año 1986, en un complejo familiar ubicado en Massachusetts.

El funeral fue totalmente privado solo con familiares y amigos muy cercanos.

¿De qué falleció Tatiana?

La periodista que murió a los 35 años, había anunciado en noviembre del 2025 que padecía un cáncer agresivo y que los especialistas le habían diagnosticado un año de vida.

Tatiana, nieta del expresidente John F. Kennedy, deja dos hijos, un varón y una niña pequeña, nacida en el 2024.

“Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", informó la familia el 30 de diciembre del 2025.