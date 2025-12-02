Nieta de Carolina Herrera deslumbró en importante evento de París ¡Una belleza!

Suscríbete a nuestros canales

Carolina B. Lansing, es la nieta de la diseñadora y empresaria venezolana Carolina Herrera, quien fue invitada especial en el Baile de Debutantes de París. La jovencita se llevó todas las miradas al llevar un ajustado vestido de lunares blanco y negro, por supuesto de la firma de su abuela.

Brillando en París

En los medios de moda, corren fotografías de Lansing probándose el hermoso traje bajo el estricto ojo de su abuela. Todo un derroche de clase, que hace que la joven este brillando en los eventos más importantes y elegantes del mundo, como parte del fuerte imperio de la criolla.

La belleza es hija de Patricia Carolina Herrera Lansing, y en el Baile de Debutantes fue de la mano de su hermano Magnus. Un escenario digno de la realeza y alta costura, en la que la pequeña Carolina complementó el look con accesorios, su característico cabello corto, lazo y un choker.

La joven es una estudiante de Comunicaciones en Estados Unidos, y es una de las posicionadas para ser heredera del imperio de su abuela, quien no solo es diseñadora de moda, sino también una exitosa empresaria con perfumes y maquillaje.

“Torbellino, desde los hermosos lunares y lazo gigante a Magnus usando la corbata/colas blancas de mi padre, todo se siente como un sueño. Solo faltaba Gerrit”, escribió Patricia Carolina, por ver a su guapa hija lucir radiante.

Un momento único

Wes Gordon, quien es hoy el director creativo de la marca CH, también estuvo apoyando a la joven para el importante baile, escogiendo un traje que fue parte de la colección primavera-verano 2025, que muestra la diversidad y lunares clásicos de la casa de moda.