Marco Michetti le tira veneno al Miss Grand Venezuela: "Una farsa este evento"

El sábado 30 de agosto, el Wyndoowd Park de Valencia, estado Carabobo, fue el escenario perfecto para la celebración de la primera parte del Miss Grand Venezuela 2025, concurso en el que eligieron a la representante del país en el venidero Miss Grand International que se celebrará en Bangkok, Tailandia.

Nariman Battikha, representante del estado Monagas, fue coronada como la nueva soberana de la belleza, superando así a 37 candidatas que seguirán preparándose para la final en el mes de diciembre.

El triunfo de Battikha ha dividido opiniones en redes sociales y, entre los comentarios, no podía faltar el del polémico diseñador venezolano, Marco Michetti. En Instagram, el larense emitió su "humilde" opinión y aseguró que, el templete presidido por Jacqueline Aguilera es un "fraude".

Marco Michetti se las canta al MGV

Cuando comenzaron a difundir las imágenes de Nariman como ganadora de esta edición, abundaron los mensajes de Michetti, los cuales fueron replicados en sus historias.

En una primera historia, el diseñador escribió: "Que descaro y falta de respeto a la audiencia y a las jóvenes que se inscriben en estos eventos. Toda una farsa, no preparan a nadie, solo buscan reinas que tengan financiamiento".

Entre tanto, rechazó que "jugaran con la ilusión de una competencia de belleza" y, afirmó que todo está arreglado. "Una farsa este evento, engañar a un país entero y a las candidatas aparentando ser una organización. Ya todo estaba arreglado para ella", aseveró.

Comparaciones con otro concurso

En sus mensajes, Michetti comparó el mencionado concurso con el Miss Tierra Venezuela, el cual es liderado por Prince Julio César. "No preparan a nadie, igual que el de Globovisión".

En otro texto agregó: "Otra versión de Prince Julio César más, coronar mujeres preparadas por Osmel y Venevisión para después decir que ganan sus eventos fraudulentos".

Referente a Nariman, insinuó que, la joven tenía ventaja sobre sus compañeras: "No era la favorita, era la designada impuesta a voces (...) su inscripción se hizo con ventajismo y con obvias intenciones. Se burlaron de las demás ilusas".