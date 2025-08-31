Conoce a la nueva representante de Venezuela en el Miss Grand International 2025

Suscríbete a nuestros canales

La tercera edición del Miss Grand Venezuela brilló como nunca el 30 de agosto de 2025, en el espléndido marco del Wynwood Park en Valencia, estado Carabobo. Un total de 38 candidatas desfilaron frente a un público emocionado.

La organización liderada por Jacqueline Aguilera optó por un formato descentralizado donde diversas franquicias regionales seleccionaron a sus representantes para competir por la corona nacional.

Finalmente, fue Nariman Battikha quien se quedó con la tan preciada corona y representará a nuestro país en Tailandia, donde espera dar lo mejor de sí para traerle un triunfo en este certamen a Venezuela.

¿Quién es Nariman Battikha?

Nariman Cristina Battikha Yanyi nació el 29 de marzo de 1995 en Maturín, Monagas. Proviene de una familia siria-venezolana vinculada al mundo empresarial.

Tras cursar bachillerato, se trasladó a los EE. UU. para perfeccionar su inglés. Es licenciada en Economía Empresarial por la Universidad Metropolitana de Caracas, y su nombre, de origen egipcio, significa “el nombre de la fe”.

Inicios en el modelaje y concursos

Debutó en el certamen Sambil Model Venezuela 2015. Luego participó en el Miss Venezuela 2017 representando a Portuguesa, donde obtuvo el premio Miss Glamour y llegó a ser semifinalista entre las 10 finalistas.

Ese mismo año fue designada Miss Supranational Venezuela 2018 y compitió en el certamen internacional, ubicándose entre las Top 10.Poco después, fue coronada Reina Hispanoamericana 2018 en Bolivia, obteniendo la séptima corona para Venezuela en ese concurso.

El gran salto: Miss Grand Venezuela 2025

El 31 de agosto de 2025, Nariman fue coronada Miss Grand Venezuela 2025. Su elegancia, seguridad y carisma la convirtieron en la favorita desde el inicio, y ahora representará a Venezuela en el prestigioso Miss Grand International, cuya final se celebrará en octubre en Tailandia.