Aisha Marinucci: Una belleza clásica en el Miss Grand Venezuela 2025

Aisha Marinucci, joven Fashion Marshandaiser activista, Bilingüe y directora de la Fundación Ve Por Ti Mismo, se prepara para conquistar el escenario del Miss Grand Venezuela 2025, llevando consigo una historia de inspiración, propósito y transformación social.

Hija de Pierangela Marinucci, recordada por su destacada participación como Miss Monagas en el Miss Venezuela 1992, Aisha no solo hereda la elegancia y el temple de su madre, sino también su profunda vocación de servicio.

Juntas lideran una fundación que ha marcado un antes y un después en la forma de ver y vivir la discapacidad visual en Venezuela.

“Ve Por Ti Mismo”: Una Iniciativa Que Rompe Barreras

Inspirada en su madre, quien fue diagnosticada con retinosis pigmentaria (actualmente posee sólo un 10% de visión) y convirtió su condición en una plataforma de transformación.

Aisha se une al legado de auto inclusión promovido por la Fundación Ve Por Ti Mismo, ofreciendo terapias, asesorías, formación y actividades recreativas gratuitas para personas con discapacidad visual en todo el país.

“Quiero que las personas con discapacidad visual se vean reflejadas en nuestras historias, y que quienes no viven esta realidad comprendan que la inclusión es una responsabilidad colectiva”, expresa Aisha con convicción.

Su participación en el Miss Grand Venezuela 2025 no es solo un concurso: Es una vitrina para visibilizar una causa urgente.

Bajo el lema “La verdadera inclusión comienza desde adentro”, la Aisha busca despertar conciencia desde el amor, la verdad y la humanidad, rompiendo estigmas y mostrando que la discapacidad no limita los sueños con humor, verdad y humanidad

“La discapacidad no te define”

El primer paso es sanar emocionalmente, reconocer nuestras capacidades y mostrarnos al mundo como lo que somos: completos, capaces y extraordinarios. Cuando nos incluimos, enseñamos al mundo a incluir”, afirman Aisha al unísono.

Esta participación marca un momento histórico para los certámenes de belleza en Venezuela: una reina que no solo desfila, sino que transforma.