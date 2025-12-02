Suscríbete a nuestros canales

El hipismo venezolano celebra un hito trascendental que marca el compromiso del Gobierno Bolivariano con la recuperación y modernización del deporte hípico nacional.

El Superintendente de Actividades Licitas, Antonio Álvarez Cisneros, demostró los avances significativos en la instalación del sistema de iluminación de la pista principal, un proyecto que hará posible el regreso de las carreras nocturnas al óvalo de Coche, algo que no sucede desde hace cuatro décadas.

Promesa Cumplida y lo que falta: La Rinconada

Tal como el Superintendente Álvarez informó el pasado mes de octubre, durante el sorteo de puestos para la celebración del Clásico Internacional Simón Bolívar (Grado 1), cuya edición ganó el ejemplar Astuto, la iluminación de la pista era una prioridad en su gestión entre otros puntos.

En la noche de este lunes 1 de diciembre, el Superintendente ratificó la inminente reactivación de las veladas nocturnas. A través de su cuenta personal en redes sociales (TikTok), Álvarez Cisneros divulgó un video que exhibe el encendido y los avances notables del alumbrado en el óvalo de Coche, garantizando así la capacidad técnica para la celebración de carreras bajo las estrellas.

Rescate Histórico: Un Esfuerzo de la Revolución

Este logro tiene una profunda resonancia histórica. Las carreras nocturnas en Venezuela se desarrollaron entre los años 1965 y 1985, lo que abarcó un período de veinte años.

Ahora bien en la actualidad las instalaciones del sistema requirió el apoyo del gobierno central, que facilitó la adquisición de un total de 48 torres de iluminación, de las cuales 24 se dispusieron alrededor de la pista principal.

El esfuerzo actual, impulsado por el Gobierno Bolivariano, no solo recupera una tradición que muchos aficionados recuerdan con nostalgia, sino que también moderniza la infraestructura del hipódromo. Esta iniciativa revitaliza la actividad hípica, la proyecta a nuevos horarios y la pone a la par de los grandes centros de carreras internacionales.

La gestión de Antonio Álvarez, con el respaldo del Gobierno Revolucionario, subraya la visión de transformar el hipismo en una industria robusta que, además de generar miles de empleos, ofrezca un espectáculo de clase mundial a la afición venezolana. La Rinconada se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia bajo la luz artificial.