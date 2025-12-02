La cuenta pendiente: La Rinconada recibe a la yegua que le falló a la fanaticada en su última salida

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada abre sus puertas para la reunión 47 de la temporada el próximo domingo 7 de diciembre de 2025. A pesar de la ausencia de pruebas selectivas, la jornada ofrece un cartel de doce competencias con gran poder de convocatoria. La presencia de ejemplares nacionales e importados en carreras nutridas y un nuevo 5y6 garantizan el espectáculo hípico de la tarde.

De igual forma esta semana continúa la décima cuarta fecha del tercer meeting de jinetes y entrenadores que está próximo a culminar.

Una de las competencias de la tarde se disputará a la altura de la quinta carrera, primera de la triple apuesta, en distancia de 1.400 metros, en una carrera para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadores de 2 carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en la que participan un total de siete yeguas ejemplares que irán en búsqueda de un premio a repartir de Bs.2800,00 más premiación adicional especial $22.100.

Linda Estefanía: Es una hija del semental Cryptograph en Ana Lady por Water Poet que tiene récord de 15 actuaciones para dos victorias, propiedad del Stud “C.A.F”. Regresa a la pista luego de 252 días sin correr y no podemos olvidar que en su última presentación del pasado 30 de marzo del presente año se presentó a la carrera como la gran favorita y arribó en el sexto lugar.

Cabe destacar que para esta ocasión la castaña de cinco años pasa a las manos del jinete aprendiz Yaniel Caguado con oportuno descargo de tres kilos y medio. Como dato adicional esta unta tiene cinco participaciones en conjunto y todavía no ha podido sumar victoria.

Esto son los más recientes ejercicios de Linda Estefanía:

Nov 22 R. Arraga E/P 16,2 31 (400) 45/ 63,3// de carrerón, cómoda/ con remate de 14,3.

Nov 29 J.R. Rodríguez E/P 16,4 31,2 44,4 (600) 58,1 2p 73/ súper cómoda con remate de 13,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.