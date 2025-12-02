Nieta de ganador de la Dubai World Cup (Gr1) en el año 2002 se estrene en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 7 de diciembre de 2025 se alza el telón de la jornada hípica en el óvalo de Coche con una prueba que genera alta expectativa. La carrera inaugural, pautada sobre una distancia de 1.100 metros, marca el estreno en Venezuela de la importada Torrestrella.

Esta potranca, bajo el cuidado del entrenador Fernando Parilli y la guía del profesional Francisco Quevedo, debuta en una competencia especial. La prueba reúne a potrancas nacionales e importadas de dos años, sean debutantes o no ganadoras. Torrestrella, una nueva pieza que engrosa las filas del Stud “Z.M.”, partirá desde el puesto de pista número tres.

Linaje de Campeones y Debut en Caracas: Potranca Reunión 47

Torrestrella, una hija de War of Will en Stradivarius (por Street Cry), llega a Caracas con un currículo en blanco en cuanto a actuaciones públicas. La potranca se adquirió en septiembre de 2024 en Estados Unidos como yearling por la suma de diez mil dólares, sin participar en pruebas públicas en ese país.

Su pedigrí, sin embargo, revela una sangre destacada. Su padre, War of Will, concretó cinco victorias en 18 salidas. Entre sus triunfos resalta la obtenida en el óvalo de Pimlico en la disputa del Preakness Stakes (Grado 1) en el año 2019. Por su parte, la madre, Stradivarius, corrió solo en cuatro ocasiones, registró un primer lugar y dos segundos. Su única victoria la consiguió en el recinto de Evangeline.

El abuelo materno, Street Cry, es una figura de mayor peso, con una producción que superó los cinco millones de dólares. Sus éxitos se cimentaron en cinco victorias en 12 presentaciones, con la Dubai World Cup de 2002, celebrada en Nad Al Sheba, como su lauro más importante.

Puesta a Punto Final: Ejercicio Previo La Rinconada

La castaña llega a su estreno luego de realizar un trabajo final el pasado 28 de noviembre de 2025. Bajo la dirección de Carlos Herrera, la potranca cumplió un ejercicio en pelo con parciales de: 14; 26.2; 38.2 (600); 51.1; 2p 64.4 / 78.4.

La División de Tomatiempos del INH informó que el jinete se "echó opa tras", en un claro indicio de que la yegua finalizó "muy bien" y con un remate de 12 segundos. Esta demostración de solvencia en la cancha finaliza su preparación y eleva el interés por su presentación en la carrera que abre la función dominical en Coche.