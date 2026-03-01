MLB: Milwaukee tiene grandes planes para Jackson Chourio en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Luego de unas dos primeras temporadas realmente ilusionantes, el futuro parece augurar grandes cosas para Jackson Chourio en la temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas, con el uniforme de Cerveceros de Milwaukee. A pesar de su juventud (en unos días cumplirá 22 años), el zuliano se ha afianzado como una de las grandes caras del equipo, y así lo ven dentro de la organización.

El venezolano no solo ha sabido destacar por sus fantásticas cualidades ofensivas, sino que también se ha convertido en un jardinero realmente sólido y confiable. De hecho, en el Clásico Mundial de Beisbol se perfila para ser el jardinero central, y precisamente esa misma visión le agrada a Milwaukee, aunque la competencia no será sencilla

Jackson Chourio, ¿Listo para el CF?

Este sábado 2 de febrero, Jackson Chourio alineó como segundo bate y jardinero izquierdo en la caída de Cerveceros ante Rojos de Cincinnati por pizarra de 9-7. El criollo ha ocupado esta posición defensiva en lo que va de pretemporada, lo que ha generado una gran pregunta: ¿Será el jardinero central de Milwaukee para 2026, o jugará en el left?

"No estoy seguro, tenemos bastantes opciones", dijo el manager Pat Murphy, quien resaltó que el criollo sí puede asumir esa responsabilidad si hace falta, tal y como lo hizo en 2025. "Él conoce la posición y poco a poco se va adaptando a ella".

De lo que sí está seguro Murphy es de que Jackson Chourio tiene todo lo necesario para ser una superestrella, y de que será importante para Milwaukee. "Sigue mejorando y mejorando. Ama el juego y es un chico fantástico. Fue criado de la manera correcta. Es disciplinado y se enfoca en ayudar al equipo", afirmó.