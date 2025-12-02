El Barcelona derrota al Atlético de Madrid y se afianza en el liderato

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se llevó una importantísima victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en un partido que demostró carácter y determinación por parte del equipo de Hansi Flick.

A pesar de las bajas cruciales (como la de Frenkie de Jong) y de un inicio con el marcador en contra, los azulgranas lograron imponerse y consolidarse en la cima de LaLiga.

Golpes y ocasiones perdidas

El inicio del encuentro fue una batalla táctica. Ambos equipos mostraron un respeto mutuo, buscando explotar las debilidades del rival sin exponerse demasiado. El primer golpe, sin embargo, lo asestó el conjunto "colchonero" aprovechando un desajuste defensivo del Barça.

El mediocampista del Atlético de Madrid, Álex Baena, se coló a las espaldas de la zaga azulgrana, que jugaba con la línea muy adelantada. Baena quedó mano a mano con el joven portero Joan García y lo batió con una definición precisa, poniendo en silencio al Camp Nou.

Lejos de venirse abajo, el Barcelona reaccionó con contundencia. Apenas unos minutos después, Raphinha demostró su poder de desequilibrio. Tras una gran jugada individual, el extremo encontró el espacio y definió con elegancia para igualar el marcador, devolviendo la tranquilidad a su equipo.

El Barça tuvo la oportunidad de marcharse al descanso con la ventaja cuando se señaló un penalti a su favor. Sin embargo, el goleador polaco Robert Lewandowski falló la ocasión de oro.

Remontada azulgrana

Tras el descanso, el equipo de Hansi Flick salió al campo con una mentalidad renovada y una intensidad superior que asfixió al Atlético de Madrid. El dominio territorial y la presión alta se tradujeron rápidamente en el gol de la victoria:

En el minuto 58, Dani Olmo se convirtió en el héroe del partido. Olmo culminó una jugada colectiva con una acción individual brillante, aprovechando un hueco en la defensa rojiblanca para batir al portero y firmar la remontada. Ferrán Torres marcó el 3-1 definitivo al final del partido.

Esta victoria tiene un impacto directo y crucial en la tabla de clasificación. Con este resultado, el FC Barcelona se dispara en el liderato, sacándole una ventaja de cuatro puntos a su máximo perseguidor, el Real Madrid.

El conjunto blanco aún debe disputar su partido correspondiente a esta jornada ante el Athletic Club este miércoles, por lo que la presión recae ahora sobre los hombros del equipo de Xabi Alonso.