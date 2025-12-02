Fútbol Español

LaLiga: ¡La mandó a los cielos! Así falló Robert Lewandowski un penal ante Atlético de Madrid

Barcelona llegó a este partido como líder del torneo con un registro de 34 puntos

Por

Meridiano

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 04:45 pm
Foto: Cortesía
Un sinfín de situaciones se siguen dando en el Estadio Spotify Camp Nou, hoy el hogar de un encuentro muy importante en LaLiga de España. Barcelona y Atlético de Madrid están dibujando una auténtica batalla campal.

La emoción más reciente en este compromiso tuvo como autor a Robert Lewandowski, quien fue protagonista negativo al fallar un cobro desde el punto del penalti, que pudo adelantar parcialmente 2-1 a los suyos.

El polaco envió a la grada su ejecución, después de una sentencia a una falta cometida contra Dani Olmo en la frontal del área, que le pudo permitir al delantero llegar a su noveno gol en el certamen doméstico.

 

Martes 02 de Diciembre de 2025
VE
