LaLiga: ¡La mandó a los cielos! Así falló Robert Lewandowski un penal ante Atlético de Madrid

Un sinfín de situaciones se siguen dando en el Estadio Spotify Camp Nou, hoy el hogar de un encuentro muy importante en LaLiga de España. Barcelona y Atlético de Madrid están dibujando una auténtica batalla campal.

La emoción más reciente en este compromiso tuvo como autor a Robert Lewandowski, quien fue protagonista negativo al fallar un cobro desde el punto del penalti, que pudo adelantar parcialmente 2-1 a los suyos.

El polaco envió a la grada su ejecución, después de una sentencia a una falta cometida contra Dani Olmo en la frontal del área, que le pudo permitir al delantero llegar a su noveno gol en el certamen doméstico.