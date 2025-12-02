Así salen Barcelona y Atlético de Madrid para medirse en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se prepara para un duelo cumbre contra el Atlético de Madrid, un partido crucial para mantener el liderato de LaLiga.

A pesar de las bajas sensibles como las de Frenkie de Jong, Fermín López, Gavi y Ter Stegen, el entrenador Hansi Flick ha optado por una alineación atrevida que combina experiencia, talento ofensivo y una fuerte dosis de juventud de la cantera.

Esta es la alineación oficial que presentará el Barcelona para buscar los tres puntos en casa: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Dani Olmo, Pedri, Eric García, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha.

Eric García, el 'Plan B' para suplir a De Jong

La ausencia de Frenkie de Jong por fiebre y la de Fermín López (por lesión) han obligado al cuerpo técnico a reestructurar la medular. La decisión más estratégica es la inclusión de Eric García en el centro del campo.

El ex jugador del Manchester City, habitualmente central, actuará como pivote o interior. Su buena salida de balón y visión de juego son fundamentales para conectar la defensa con el ataque.

El mensaje de Hansi Flick es de optimismo. Confía en que la combinación de jóvenes con hambre y veteranos en posiciones clave será suficiente para doblegar a un Atlético de Madrid que llega en buena racha.

El XI del 'Cholo'

Para contrarrestar a los azulgranas, el entrenador argentino Diego Simeone ha decidido salir con la siguiente formación:

Jan Oblak; Nahuel Molina, José Giménez, Clement Lenglet, Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González; Julián Álvarez y Alex Baena.

Actualmente, el Barcelona se encuentra en la primera posición de la tabla con 34 puntos (a uno de ventaja del Real Madrid). Una victoria les permitiría mantenerse como líder y quitarse de encima a un rival directo por el título.

Por su parte, el Atlético de Madrid aparece en el cuarto lugar con 31 unidades y Diego Simeone quiere dar un golpe en la mesa para acercarse a la cima de la clasificación.