LaLiga: La charla de Flick y Raphinha que enciende las alarmas en Barcelona

El Barcelona FC pese a que venció 3-1 a Deportivo Alavés un rival del fondo de la tabla y que le valió al menos amanecer líder de la clasificación, el entrenador del conjunto azulgrana, Hansi Flick, se ha mostrado un poco molesto con el resultado de la última semana, donde viene de perder en Champions League y complicarse en LaLiga.

Luego del partido se vio una imagen cruda y preocupante dentro del club catalán. En la secuencia, se pudo ver al técnico alemán del Barcelona visiblemente preocupado y con un gesto inquietante mientras conversaba con Raphinha.

El propio Flick reveló el contenido de esa charla: el delantero brasileño intentaba animarlo repitiendo el mismo mensaje de la última vez: "Vamos a mejorar. Seremos mucho mejores en los próximos partidos".

Para el técnico incluso fue captado negando con la cabeza y mirando al vacío al escuchar al jugador, lo que denota un profundo malestar con el rendimiento del equipo.

Barcelona con falta de intensidad

Raphinha reconoció las malas sensaciones de su técnico y compartió su opinión sobre el desempeño del equipo: "El míster ha sentido que podríamos hacer mucho más en el campo, nosotros también sabemos que lo podemos hacer mucho mejor".

El brasileño admitió que el equipo no está jugando en su mejor versión y que necesitan mejorar "muchísimo", aunque minimizó la situación al enfocarse en el resultado: "Ganaremos jugando bien pero si hay partido que jugamos mal a mí me da igual, lo importante es ganar".

Por su parte, Flick, aunque se negó a desvelar su estado anímico en la rueda de prensa, fue tajante sobre el nivel real de su equipo: "No tenemos el control ni la intensidad de la temporada pasada". Pese a sumar cuatro victorias consecutivas, el técnico sentenció que el equipo no puede conformarse y debe mejorar.